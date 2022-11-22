Эксперт рассказал, какое изменение в культуре питания позволит выглядеть на десять лет моложе

Иногда лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья и даже для своей кожи и волос, — это не сразу вносить целую кучу изменений, а поменять только одну вещь.

Вместо того, чтобы принимать радикальные диетические меры, у эксперта есть идея получше (и очень вкусная): существует единственное изменение, которое вам нужно внести в свои привычки в еде, чтобы выглядеть на десять лет моложе, — ежедневное употребление смузи из цельных продуктов в свой распорядок дня

Попытка спланировать трехразовое питание и перекусы с целью получения всех необходимых витаминов и минералов иногда может показаться головокружительной задачей, особенно если у вас напряженная и беспокойная жизнь. Вот почему у Рейса Редомры, австралийского автора книги «Fit and Chilled Out — альтернативная фитнес-культура», есть лучшая идея: делать один смузи в день, наполненный питательными цельными продуктами, и пить его в качестве перекуса или замены основного приема пищи (если в смузи будет достаточно питательных веществ и здоровых белков и жиров).

«Выпейте его первым делом утром… перед обедом… в качестве полдника… или в качестве замены еды, — сказал Редомра. — Неважно когда, лишь бы вы это делали! Это лучший способ обеспечить ваш организм необходимыми питательными веществами ежедневно, независимо от того, насколько вы заняты, и независимо от того, соблюдаете ли вы режим питания или находитесь в праздничном сезоне».

Прелесть этой практики ухода за собой заключается в том, что вы можете использовать продукты, которые вы обожаете, для приготовления вкусного смузи, добавляет Редомра.

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