Эндокринолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять яблоками

Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко отметила, что в некоторых случаях яблоки могут стать причиной неприятных и болезненных состояний.

Яблоки обладают многими полезными свойствами, потому что богаты на витамины и различные микроэлементы. Но для некоторых людей их употребление может предоставлять опасность.

Об этом сообщает издание Wworld.

Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко отметила, что в этих фруктах содержатся органические кислоты, которые могут усугубить самочувствие людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Поэтому в таких случаях яблоками лучше не злоупотреблять. Особенно тем, у кого гастрит с пониженной кислотностью, потому что побочными эффектами может выступить изжога и болевые ощущения в животе.

Еще яблоки могут стать причиной неприятных и болезненных состояний, если в организме наблюдается дефицит ферментов и дисбиоз (нарушение кишечной микрофлоры). У людей с этими проблемами содержащиеся в яблоках углеводы способны «растормаживать бактерии», который провоцируют метеоризм, ослабление стула и другие нарушения пищеварения.

«Курсор» писал ранее, что зеленые и красные яблоки отличаются друг от друга не только цветом кожуры. Фрукты имеют разный вкус, они богаты разными полезными веществами и обладают разной питательной ценностью.

Еще мы писали, что после ряда исследований ученые пришли к выводу, что яблоко может помочь контролировать уровень сахара.