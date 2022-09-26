Еще в одной стране объявили мобилизацию: подробности

Вооруженные силы Эритреи помогают правительству Эфиопии в подавлении восстания. Силовые структуры начали проверку призывного статуса местного населения, в том числе прямо на улицах.

Об этом сообщает издание BBC.

Эта мобилизация объясняется вероятной новой гражданской войной в Эфиопии. США уже ввели санкции против Эритрейских сил обороны и правящей партии PFDJ, но это не предотвратило дальнейшую интервенцию. По словам министра информации Эритреи Йеман Гебремескель, «было призвано крошечное количество солдат из резерва». Он отрицает, что в стране объявили полную мобилизацию.

Отметим, что Эритрея с помощью своей армии поддерживает эфиопский режим уже несколько лет. Известно о сотнях тысяч убитых и миллионах беженцев, спасшихся от войны. Жители Эфиопии столкнулись с гуманитарной катастрофой из-за нехватки продовольствия.

Контроль над регионом принадлежит Народному фронту освобождения Тиграй (TPLF). Власть Эфиопии обвиняет лидеров TPLF в «заговоре с целью дестабилизации страны», а президент Эритерии Исайяс Афеверки назвал их своими «заклятыми врагами».

Члены правозащитных организаций сообщают о «зверствах со стороны эритрейских солдат», но правительство отрицает эти сведения. Многие призывники получили уведомления о том, что они обязаны посетить приграничный эфиопиский регион Тиграй. По словам свидетелей, «мужчины плакали, прощаясь с родственниками».

Следует отметить, что 55 лет в Эритрее является максимальным призывным возрастом. Также в стране действует обязательная служба в армии, которая длится несколько лет.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!