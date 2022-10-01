«Это не Иран»: представитель минюста Израиля назвал главную проблему для страны

Правительство Израиля регулярно проводит мониторинг социальной ситуации и анализирует борьбу с расизмом. Авеке Кобе Зена, возглавляющий антирасистское подразделение министерства юстиции, назвал эти проблемы главными.

Иран, по его мнению, сейчас не является основной угрозой для страны.

Об этом 1 октября сообщил Jerusalem Post.

Чиновник отметил, что в Израиле фиксируются случаи расизма. Он сравнил это явление с террором.

«Все говорят, что самая большая проблема Израиля сейчас — это элемент социального конфликта, а не Иран», – заявил Зена.

Представитель кабмина объяснил свои комментарии, сказав, что «нужно просвещать общественность». Он напомнил, что в учреждениях работают люди каждый в конечном итоге подвергается влиянию того или иного социального круга. Расизм в одном месте в конечном итоге влияет на других людей, поэтому следует перемены повсюду, чтобы даже некоторые из более слабых слоев граждан Израиля не чувствовали себя одинокими.

Руководитель антирасистского подразделения министерства юстиции призвал исправить государственный сектор, общественные услуги. Он считает, что общество создаст волну устойчивости и поможет экономике, уменьшив расизм на рабочем месте. Социальная терпимость также позитивно повлияет на борьбу с внешними проблемами», такими как реальный терроризм и попытки врагов Израиля дестабилизировать общество.

«У расизма есть общие аспекты с террором. С этим надо бороться», – добавил Зена.

Ранее «Курсор» сообщал, что во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Ирана Ибрагим Раиси затронул проблему расизма в Израиле. Он обвинил власти страны в убийствах гражданских. Политики предложил всем палестинцам, мусульманам, христианам и евреям проголосовать за создание единого государства. По его мнению, это поможет остановить кровопролитие.