Горит грузовик: полностью перекрыто шоссе у развязки Кирьят-Яарим

Возгорание грузовика, который пытаются потушить спасательные бригады, послужило причиной перекрытия шоссе в двух направлениях.

О чрезвычайном происшествии на шоссе 1 сообщают в полиции.

Загорелся грузовик, в результате чего перекрыто шоссе 1 в районе развязки Кирьят-Яарим.

Службы полиции присутствует на месте происшествия и регулирует движение — на одной из главных транспортных артерий Израиля большие нагрузки, на месте работают пожарно-спасательные команды.

Полиция просит учитывать это обстоятельство при планировании своего движения.

Ранее Курсор писал про взрыв газа в Иерусалиме: четыре человека получили серьезные травмы. В результате взрыва газа в жилом доме в Иерусалиме обрушились стены, пострадали жильцы дома. Спасатели проводят на месте работы по устранению последствий утечек газа.

Наш сайт также писал, что женщина умерла в больнице «Вольфсон» из-за аллергии на лекарства. Производитель лекарственного препарата «Оптальгин» заявил, что миллионы пациентов ежегодно безопасно применяют его для снижения температуры.

Также мы сообщали, что девочку, раненую шальной пулей в Кирьят-Арбе, выписали из больницы.

Кроме того наш сайт писал, что стало известно, кто взял на себя ответственность за обстрел депутатов, посетивших могилу Иосефа. Террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа, которые охраняли членов Кнессета, посетивших гробницу Иосифа в Шхеме.

Напомним, мы уже сообщали, что в Хайфе произошел пожар: подробности.