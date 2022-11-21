Иран был разгромлен Англией на старте футбольного ЧМ-2022

Сборная Ирана потерпела разгромное поражение от команды Англии в своем стартовом матче на Чемпионате мира по футболу, начавшемся накануне в Катаре. Игра закончилась со счетом 6:2 в пользу британцев.
Первым в воротах иранцев забитым мячом на 35-й минуте отметился полузащитник английской команды Беллингэм. Еще до перерыва Сака и Стерлинг довели счет до разгромного.
На 62-й минуте игры тот же Сака забил четвертый мяч, однако через пару минут Тареми размочил счет в матче.
В оставшееся до финального свистка время Рэшфорд и Грилиш оформили разгром сборной Ирана. Правда, на последней добавленной минуте тот ж Тареми с пенальти подсластил иранцам горькую пилюлю разгрома.
Соперниками иранцев и англичан по группе В являются команды США и Уэльса.