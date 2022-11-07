Исследователи назвали напиток, который сильно вредит почкам

Медики напомнили, что проблемы с почками могут создать угрозу для жизни человека.

Развитию хронической болезни почек способствуют различные факторы, включая генетическую предрасположенность. Но в первую очередь ученые выделяют недостаточную физическую активность вместе с неправильным питанием, а также вредные привычки, в частности курение и злоупотребление алкоголем

Об этом сообщает издание Wworld.

Исследователи говорят, что газированные напитки как обычные, так и диетические – это вредная жидкость для почек. Их регулярное употребление способствует повреждению сосудов в почках. Оно происходит из-за значительного повышения концентрации сахара в крови – газ в напитках способствует очень быстрому всасыванию сахара в кровь.

«Искусственные подсластители, содержащиеся в диетических газированных напитках, также увеличивают риск заболевания почек», — дополнили эксперты.

Врачи добавили, что к разрушительному действию газированных напитков особенно чувствительны почки у женщин. Пристрастие к ним повышает риск почечной недостаточности.

«Курсор» писал ранее, что употребление 8 или более порций алкогольных напитков в неделю может повлиять на внешний вид вашей кожи.

Еще мы писали, что ученые и медики советуют ввести в рацион какао, поскольку этот напиток помогает поддерживать здоровье и угнетает развитие инфекций.