Исследователи выяснили, как ВИЧ-инфекция избегает лекарств

Исследователи из Дьюкского университета выяснили, что иммунная реакция человеческого организма позволяет клеткам ВИЧ становиться неактивными, но спустя несколько лет они могут «активизироваться» и начать выработку вирионов — полноценных вирусных частиц.

Результаты исследования опубликовал журнал Nature Microbiology.

Ученые рассказали, что в случае заражения в нашем организме начинает вырабатываться белковый комплекс SMC5 и SMC6. Эти белки должны восстанавливать хромосомы клеток, пораженных ВИЧ-инфекцией. Но в некоторых случаях они способны активировать процесс перехода ДНК зараженной клетки в латентное состояние. И такое пребывание зараженных клеток в «спячке» не позволяет лекарству или иммунитету обнаружить их.

Медики сейчас работают над созданием препарата, который позволит подавить деятельность белкового комплекса и тем самым предотвратить «засыпание» зараженных клеток.

«Курсор» писал ранее, что исследования ученых в области ВИЧ направлены на способы и механизмы формирования ответной реакции организма на вирус. Специалисты разрабатывают антитела, нейтрализующие вирус и способные справиться с ним на начальном этапе заражения.

Еще мы писали, что 66-летний мужчина, у которого в 1980-м году диагностировали вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), после пересадки костного мозга, излечился от заболевания.