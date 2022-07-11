К Земле стремительно приближается огромная комета

Максимальное сближение с нашей планетой пройдет 14 июля, но уже сейчас ее можно хорошо рассмотреть в телескопах.

К Земле приближается комета 2017 K2, максимальное сближение с нашей планетой пройдет 14 июля.

Об этом сообщает The Watchers.

Впервые эту комету обнаружили в 2017 году. Ученые говорят, что лучшее время, чтобы посмотреть на нее — это ближайшие пару дней. Потому что суперлуние 13 июля слишком сильно осветит небо и это помешает хорошо рассмотреть комету.

К сожалению, рассмотреть комету невооруженным глазом будет невозможно, понадобится телескоп.

По данным ученых, ядро кометы имеет диаметр от 30 до 160 километров. Эта комета уже начала формировать пылевой ореол шириной 130 тысяч километров вокруг своего твердого ядра.

Орбита кометы указывает на то, что она прибыла из Облака Оорта, сферической области диаметром почти в световой год, которая, как считается, содержит сотни миллиардов комет.

Ожидается, что 2017 K2 пролетит на расстоянии около 270 миллионов километров от Земли.

Кроме того, Курсор писал, что ученые выяснили, как появилась космическая пыль во Вселенной. Американские ученые в ходе нового исследования выяснили, что космическая пыль в ранней Вселенной появилась в результате взрывов сверхновых звезд.

Еще напомним, что исследователи обнаружили новую многопланетную систему. Исследователи из Массачусетского технологического института и других институтов недавно обнаружили мультипланетную систему всего в 33 световых годах от Земли, что делает ее одной из ближайших мультипланетных систем, которые когда-либо были обнаружены.