Как по состоянию глаз определить серьезное инфекционное заболевание

Хотя наиболее характерным симптомом опоясывающего лишая является сыпь на теле, важно знать, что это инфекционное заболевание может проявляться и по-другому.

Хотя опоясывающий лишай может развиться в любом возрасте, он гораздо чаще встречается у людей старше 85 лет. У этих людей риск заболевания увеличивается на целых 50 процентов.

Опоясывающий лишай гораздо чаще развивается у людей с ослабленным иммунитетом, вызванным, например, приемом некоторых лекарств. Кроме того, вероятность инфицирования выше у больных раком, ВИЧ, после лучевой терапии или трансплантации органов. Риск также увеличивается у людей, подверженных длительному стрессу и восприимчивых к инфекциям.

Опоясывающий лишай — инфекционное заболевание, поэтому, чтобы он не поразил ваш организм, в первую очередь избегайте прямого контакта с инфицированным человеком. Вирус также распространяется воздушно-капельным путем, поэтому даже чихание или кашель больного человека подвергает нас развитию опоясывающего лишая. Ни в коем случае нельзя недооценивать риск, так как он может привести к серьезным осложнениям, особенно если не проводится соответствующее лечение.

Как узнать, развился ли у вас опоясывающий лишай? Наиболее распространенными симптомами заболевания являются жжение, онемение, боль и ощущение покалывания в туловище. У больных отмечается высокая чувствительность к прикосновениям, красная сыпь, появляющаяся через несколько дней после сильных болей. Также на теле появляются заполненные жидкостью волдыри, которые затем лопаются и покрываются коркой. Зараженные также жалуются на постоянный зуд тела. Менее типичные симптомы включают лихорадку, сильную усталость и головную боль.

Пациенты также могут испытывать дискомфорт в глазах, которые внезапно становятся чувствительными к свету. Это особая форма опоясывающего лишая — глазной лишай. Он развивается, когда вирус атакует одну из ветвей тройничного нерва. Помимо фотосенсибилизации, пациенты испытывают сильную боль в глазах и их окружении. Также есть сыпь – она располагается на веках, лбу и вокруг глазниц. Когда опоясывающий лишай вовремя не диагностируется и становится запущенным, на роговице развивается типичная язва.

Следует помнить, что чем раньше мы выявим опоясывающий лишай, тем менее тяжелыми будут последствия для нашего здоровья, и тем быстрее наступит излечение от болезни.

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