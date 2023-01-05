Какие продукты защищают печень от болезней: медики составили список

Печень выполняет огромное количество функций в нашем организме, потому важно следить за ее здоровьем.

Медики рассказали о полезных продуктах для этого органа, которые стоит чаще включать в рацион.

Об этом пишет healthline.

Чеснок. Обладает противовоспалительными свойствами, помогающими регулировать и улучшать функцию печени. Насыщен аллицином — веществом, активизирующим очищение самой печени от нежелательных компонентов, потенциальных токсинов. Диетологи рекомендуют употреблять овощ в пищу раздавленным.

Нут. Рацион, богатый бобовыми, оздоровляет печень, стимулируя выделение вредных для нее веществ. Конкретно нут способствует образованию аминокислот, влияющих на образование ферментов, которые участвуют в метаболизме очищения печени.

Огурцы. Благодаря большому количеству воды и минеральных солей способствуют увлажнению организма и выведению токсинов с мочой. Вдобавок действуют как слабительное, что дополнительно дает эффект детокса.

Капуста. По данным исследования, опубликованным журналом Hepatology, содержащийся в капусте компонент индол эффективно уменьшает количество жира в ее клетках и специфическим образом воздействует на кишечник, что уменьшает вероятность воспаления.

Брокколи помогает нейтрализовать вредные для печени элементы (алкоголь, лекарства), негативно влияющие на ее функционирование.

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