Канье Уэст об антисемитских высказываниях: Я рад, что перешел черту

Канье Уэст поговорил с журналистом после того, как посетил премьеру нового документального фильма Кэндис Оуэнс вечером в среду, 13 октября.

Об этом сообщает Page Six.

Скандальный 45-летний артист решил обратиться ко всем компаниям и брендам, которые отказались с ним сотрудничать после того

«Эй, если ты говоришь о ком-то, что он не умеет вести бизнес, это значит, что ты антисемит. Я рад, что перешел черту этой идеи, чтобы мы могли открыто говорить о таких вещах, как отказ от банка. Давайте не будем забывать, что я самый богатый чернокожий в американской истории», — сказал он

После этого беседа журналистом в Уэста прервалась, когда мимо проехал грузовик, после чего он сказал, что поговорит об этом «в другое время».

Недавно Кэндис Оуэнс рассказала, что JP Morgan Chase дал Уэсту время до ноября, чтобы он нашел новое банковское учреждение для своей многомиллиардной компании Yeezy.

«Мне сказали, что официальной причины не было, но они также отправили это письмо, чтобы подтвердить, что у него есть время до конца ноября, чтобы найти другое место для империи Yeezy для банка», – сообщила она.

Ранее «Курсор» рассказывал, что в последнее время Канье Уэст стал участником ряда громких скандалов. Так, в начале октября во время презентации одежды своего бренда он надел черный лонгслив, на котором было написано White Lives Matter (перевод – «Жизни белых важны»).

Чуть позже рэпера забанили в Instagram после того, как он сказал, что Авраамовы соглашения между Израилем, ОАЭ и Бахрейном подписали, потому что экс-советник Белого дома хотел «заработать» на сделке. Также он пригрозил пойти «смертным приговором против евреев» и отверг обвинения в антисемитизме, сказав, что не может быть антисемитом, «потому что чернокожие на самом деле евреи». Со временем музыкант также был заблокирован в Twitter.

Также Канье Уэст заявил, что ему угрожали убийством из-за поддержки Трампа.