Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении: как рф комментирует потери техники и личного состава

В сети опубликованы последствия разрушений Антоновского моста, а также пострадавшей российской техники: паромов, катеров.

В минобороны россии* заявили об успешном отводе войск с правобережной части Херсонской области.

Как заявил представитель российского ведомства на брифинг, «потерь личного состава, вооружения, военной техники российской группировки войск при переходе на левый берег Днепра нет».

Также российское минобороны утверждает, что на правом берегу «не оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения».

При этом одновременно подтверждается, что украинская армия нанесла по переправам 5 ударов HIMARS, также уверяют что ПВО сбила 28 ракет.

Вместе с тем 11 ноября военный журналист Денис Казанский опубликовал в Telegram-канале последствия ударов по российским переправам у Антоновского моста, которые, по логике врага, были якобы под защитой российских ПВО.

Также в сети показали видео разрушенного Антоновского моста, на котором просто отсутствует несколько пролетов.

По мнению военных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область в ближайшие недели или даже дни.

Ранее Курсор писал, что песков высказался об отводе войск россии из Херсона.

Также сообщалось, что в рф грозятся «добивать» энергосистему Украины. Российский депутат призвал также взрывать мосты через реку Днепр, чтобы затормозить продвижение ВСУ.

Кроме этого, в США заявили, что потери армии россии в Украине составляют «значительно более» 100 000 солдат.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, есть определенные виды оружия, которые бы очень помогли Украине в войне с российскими оккупантами. В частности сохраняется потребность в танках, например, Abrams и Leopard.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!