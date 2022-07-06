Крепко взялись за руки: Аббас из ПА и Хания из ХАМАСа встретились впервые почти за шесть лет

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас пожал руку сопернику Исмаилу Хание на праздновании Дня независимости Алжира во вторник — это их первая задокументированная встреча с 2016 года.
Аббас и Хания были гостями президента Алжира Абдельмаджида Теббуна на праздновании 60-летия Алжира.
Алжирские и палестинские СМИ опубликовали фотографии и видео пары, пожимающей друг другу руки вместе с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, который, как сообщается, настаивал на встрече.
Ни один из офисов лидеров не обнародовал подробности их разговора. Две основные палестинские партии — ФАТХ Аббаса и исламистская террористическая группировка ХАМАС — раскололись после кровавой гражданской войны между двумя сторонами в 2007 году.
Соперничающие группы предпринимали несколько безуспешных попыток примирения на протяжении многих лет. Последний крупный раунд переговоров состоялся в 2020 году.
Раскол между ФАТХ и ХАМАС произошел в 2007 году, когда ХАМАС силой захватил сектор Газа и изгнал своего соперника. С тех пор выборы в Палестине не проводились, отчасти из-за продолжающихся споров между двумя фракциями.
Ранее Курсор писал, что Хадас Кляйн дает показания по делу 1000 против экс-премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Дело 1000 касается обвинения в злоупотреблении доверием, предъявленного бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу.
Кроме того, экономический советник Нетаниягу примет участие в праймериз Ликуда.