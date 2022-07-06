Крепко взялись за руки: Аббас из ПА и Хания из ХАМАСа встретились впервые почти за шесть лет

Последняя встреча Аббаса и Хании состоялась в Катаре в 2016 году, когда обе стороны встретились, чтобы обсудить примирение между ХАМАСом и ПА (ФАТХ).

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас пожал руку сопернику Исмаилу Хание на праздновании Дня независимости Алжира во вторник — это их первая задокументированная встреча с 2016 года.

Best Friends Forever? Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and Hamas chief Ismail Haniyeh with the president of Algeria earlier today. pic.twitter.com/scn5Xrlqqb — Joe Truzman (@JoeTruzman) July 5, 2022

Аббас и Хания были гостями президента Алжира Абдельмаджида Теббуна на праздновании 60-летия Алжира.

Алжирские и палестинские СМИ опубликовали фотографии и видео пары, пожимающей друг другу руки вместе с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, который, как сообщается, настаивал на встрече.

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجمع في لقاء تاريخي على هامش احتفالات ستينية الاستقلال بالجزائر بين الإخوة الفلسطينيين، رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له ووفد حركة حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية،وذلك بعد سنوات طويلة، لم يجتمعا فيها حول طاولة واحدة. pic.twitter.com/Sme3dwbZan — Amel ☪︎ (@mellexxya) July 5, 2022

Ни один из офисов лидеров не обнародовал подробности их разговора. Две основные палестинские партии — ФАТХ Аббаса и исламистская террористическая группировка ХАМАС — раскололись после кровавой гражданской войны между двумя сторонами в 2007 году.

Palestinian President Mahmoud Abbas meets with Hamas leader Ismail Haniyeh in Algeria on Tuesday, the 1st such meeting in years https://t.co/ICX7kV5TYR pic.twitter.com/cRPwGO9Jaf — China Xinhua News (@XHNews) July 5, 2022

Соперничающие группы предпринимали несколько безуспешных попыток примирения на протяжении многих лет. Последний крупный раунд переговоров состоялся в 2020 году.

Раскол между ФАТХ и ХАМАС произошел в 2007 году, когда ХАМАС силой захватил сектор Газа и изгнал своего соперника. С тех пор выборы в Палестине не проводились, отчасти из-за продолжающихся споров между двумя фракциями.

Ранее Курсор писал, что Хадас Кляйн дает показания по делу 1000 против экс-премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Дело 1000 касается обвинения в злоупотреблении доверием, предъявленного бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Кроме того, экономический советник Нетаниягу примет участие в праймериз Ликуда.