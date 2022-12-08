Крупнейший в мире спутник связи представляет угрозу — астрономы

Ученые предупреждают, что гигантский новый спутник связи BlueWalker 3, который затмевает почти все звезды на ночном небе, закрывает обзор Вселенной с помощью телескопов.

Международный астрономический союз (International Astronomical Union, IAU) выпустил предупреждение о недавно запущенном спутнике BlueWalker 3, который создает помехи как для оптических, так и для радиотелескопов. По их словам, массивная орбитальная «вышка сотовой связи», известная как BlueWalker 3, создает как видимые, так и невидимые помехи, которые могут «серьезно помешать нашему пониманию космоса», заявили представители Международного астрономического союза.

BlueWalker 3 — это прототип антенны, разработанный и построенный техасской компанией связи AST Space Mobile. Спутник был запущен на низкую околоземную орбиту 10 сентября и развернул свою массивную систему связи 14 ноября. Зеркальная тарелка имеет площадь поверхности около 64 кв.м., что делает ее самой большой коммерческой системой связи, когда-либо запущенной на орбиту.

В заявлении IAU говорится, что у BlueWalker 3 есть одна проблема: огромная тарелка спутника отражает огромное количество солнечного света обратно на поверхность Земли. Астрономы выпустили ряд фотографий, снятых обсерваториями со всего мира, на которых спутник фотографирует ночное небо, представляя собой непрерывную яркую белую линию на небе.

«Этот спутник стал одним из самых ярких объектов в ночном небе, более ярким, чем другие спутники созвездия, и временами таким же ярким, как некоторые из самых узнаваемых звезд», — заявили представители IAU.

IAU также предупреждает, что сигналы сотовых телефонов, излучаемые спутниками связи, могут также создавать значительные помехи для радиотелескопов.

«Эти орбитальные передатчики, на которые не распространяются те же ограничения на зону радиомолчания, что и на наземные сотовые сети, могут серьезно повлиять на исследования в области радиоастрономии», — написали представители IAU.

BlueWalker 3 является последней горячей точкой в ​​​​продолжающихся дебатах об астрономических помехах, вызванных спутниками связи, которые начались, когда SpaceX запустила свои первые спутники Starlink в 2019 году. Но огромный размер BlueWalker 3 может стать важным поворотным моментом в дискуссии.

«BlueWalker 3 — это большой сдвиг в вопросе спутниковой группировки, и он должен дать всем нам повод задуматься», — заявил директор IAU Пьеро Бенвенути.

Представители IAU написали, что астрономическое сообщество признает, что коммерческие спутники будут играть важную роль в улучшении глобальных систем связи, но утверждает, что их развертывание «должно проводиться с должным учетом их побочных эффектов и с усилиями, направленными на минимизацию их влияния на астрономию».

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