Медики назвали доступное домашнее средство, хорошо помогающее при бессоннице

Одним из самых популярных продуктов, который обладает лечебным эффектом, является яблочный уксус. Оказывается, его можно использовать и для борьбы с бессонницей.

Многие люди не понаслышке знают о том, что такое бессонница. Помочь в решении этой проблемы может яблочный уксус. Его народная медицина рекомендует стоит смешивать с медом и пить на ночь. Такой напиток не просто вкусный, но и невероятно полезный, говорят врачи.

Об этом пишет rsute.

Ученые говорят, что благодаря напитку с яблочным уксусом и медом из организма выводятся шлаки и токсины, улучшается пищеварение, а также кровяное давление приходит в норму. И выпивать напиток лучше на ночь — ведь он, к тому же, помогает наладить сон. Этот способ уже давно используют при бессоннице, объясняют врачи, а его эффективность подтвердили несколько поколений.

Для приготовления целебного напитка следует взять около одной столовой ложки меда и ровно столько же яблочного уксуса. Далее смешать два ингредиента между собой. Затем в половину стакана кипятка добавляется полученная смесь. Перемешать и выпить.

В яблочном уксусе есть аминокислоты, которые обладают заметным расслабляющим и успокаивающим свойством. Мало того, вещества в напитке помогают расщеплять жирные кислоты, которые затем выделяют гормон под названием триптофан. Он помогает вырабатывать мелатонин, а также серотонин. Первый отвечает за хороший сон, а второй улучшает настроение.

Мед – это настоящая кладезь витаминов, минералов и полезных веществ. Он значительно укрепляет иммунную систему. Кроме того, мед способствует выделению серотонина, который улучшает настроение, вызывает сонливость, расслабление и успокаивает. Иными словами, стоит приучить себя пить вкусный и полезный напиток из уксуса и меда, тогда бессонница пропадет, а сон станет крепким и здоровым. Эффект при этом заметен уже через несколько дней.

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