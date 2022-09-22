Медик назвала лучшие продукты для продления молодости

Врач-диетолог Кэролайн Томпсон рассказала, что в этих продуктах присутствует большое количество полезных веществ, витаминов и микроэлементов.

Если хотите подольше оставаться красивыми, здоровыми и молодыми, тогда нужно пересмотреть свой рацион питания и включить в него продукты, которые будут этому способствовать. Особое внимание врач-диетолог Кэролайн Томпсон рекомендует обратить на зеленые яблоки.

Об этом сообщает издание «Лента».

По словам специалиста, этот фрукт подойдет в качестве перекуса или десерта. В нем содержится большое количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, которые нужны организму. Употребление зеленых яблок помогает стабилизировать сахар в крови, способствуя профилактике диабета. А еще ими можно заменять даже витаминные комплексы.

Помимо этого, врач рекомендовала для продления молодости ввести в рацион апельсины. В этих фруктах содержится калий, который необходим при сердечно-сосудистых заболеваниях и гипертонии.

Также в этом деле помогает малина, потому что она богата на витамин С, клетчаткой и другими микроэлементами, которые поддерживают организм в тонусе.

«Курсор» писал ранее, что овощи полезны абсолютно всем, и они должны составлять большую часть рациона в любом возрасте. Но есть настоящие суперфуды, которые нужно есть и здоровым, и особенно – тем, у кого здоровье ослаблено.

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