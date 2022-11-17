Медики назвали напитки, которые повышают риск заболеть раком

В исследовании указано, что употребление всего 700 мл чая при температуре 60°C (140°F) или выше уже может стать толчком к началу губительного для здоровья процесса в вашем организме. А потому доктор Фархад Ислам из Американского онкологического общества, один из авторов исследования, призывает дать чаю или другому напитку немного остыть, прежде, чем его употреблять. Напиток также можно охладить кубиком льда или, например, холодным молоком.

Стоит отметить, что ранее о вреде горячих напитков говорили и другие исследователи. В частности, во Всемирной организации здравоохранения еще в 2016 году заявили, что напитки с температурой выше 65°C (149°F) являются вероятным канцерогеном.

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