Медики назвали опасные для здоровья утренние привычки

Некоторые привычки людей по утрам сразу после пробуждения могут нанести существенный вред организму и быть опасными для здоровья. К такому выводу пришли британские медики из Университета Бата после проведения исследований.

Доктора Мириам Стоппард говорит, что телу требуется определенное время, чтобы упорядочить метаболизм и запустить все процессы в обычном режиме.

Об этом пишет rbc.ua.

Как выяснилось, употребление кофе или апельсинового сока на пустой желудок сразу после того, как человек проснулся, мешает направить метаболизм на переработку сахара.

Кроме того, стакан апельсинового сока перегружает ваш метаболизм и уровень сахара в крови взлетает до небес. Это потому, что ваш метаболизм, корректирующий инсулин, еще не полностью функционирует, рассказала Стоппард. Потому медик рекомендует отказаться от таких традиционных для многих напитков, как только вы протерли глаза после сна.

Также доктор призвала не предпринимать энергичные упражнения, такие как интенсивная и активная зарядка, вскоре после пробуждения, потому что тело человека обезвожено, а ткани не растягиваются.Ваши мышцы жесткие, а межпозвоночные диски недостаточно эластичные, объяснила она.

Доктор добавила, что резкие движения могут даже травмировать межпозвоночные диски.

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