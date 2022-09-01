Медики назвали продукт, который защитит печень от воздействия алкоголя

Специалисты уверены, что употребление томатов поможет защитить печень от влияния спиртного.

К такому выводу пришли эксперты, работающие в Университете Тафтса и Фридманской школы питания.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие лабораторные крысы. В рамках испытания ученые давали мышам алкоголь в таких количествах, что это не соответствовало хроническому алкоголизму у людей. Также грызуны потребляли вещества, которые содержатся в помидорах. В частности, испытуемые потребляли очищенный ликопин, томатный порошок и томатную пасту.

Эксперимент продолжался на протяжении четырех недель. В результате ученые выяснили, что томатный порошок может быть эффективен в защите внутренних органов от алкогольного повреждения. Согласно полученным данным, эффект наблюдался боле чем у 90 процентов испытуемых крыс. Отметим, что томатный порошок эквивалентен по содержанию питательных веществ одному среднему помидору.

Кроме того, по словам ученых, употребление самих томатов может оказать благотворное влияние на людей, которые любят выпить.

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