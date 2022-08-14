Медики назвали ранние симптомы разных видов рака

Медики назвали признаки, которые могут свидетельствовать о наличии у человека онкологии и помогут выявить заболевание на ранних стадиях. Обязательно проверьте себя и близких!

Так, к возможным симптомам рака относят резкую, необъяснимую потерю веса или постоянное чувство усталости. Они могут свидетельствовать о раке толстой кишки или лейкемии.

Об этом пишет grodno24.

Не проходящая даже при приеме препаратов боль, может быть причиной опухоли головного мозга, яичника, прямой или толстой кишки.

Уплотнения на теле и постоянно повышенная температура тела могут быть симптомами рака крови.

Новые веснушки, родинки и бородавки, а также изменение размера и цвета старых, покраснение и кровотечение могут предшествовать раку кожи. Постоянный кашель, болезненный или с кровью, частые походы в туалет, диарея, запор, боль и кровь при мочеиспускании, а также отек ног, — все эти симптомы могут свидетельствовать о некоторых видах онкологии.

Трудности при приеме пищи могут являться симптомами рака желудка, пищевода или горла.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.

Кроме того, редакция Курсора писала, что ученые создали татуировку, которая сообщает о проблемах со здоровьем владельца.

Еще напомним, что медики назвали признаки, указывающие на проблемы с почками.