Медики назвали ранние симптомы разных видов рака

Так, к возможным симптомам рака относят резкую, необъяснимую потерю веса или постоянное чувство усталости. Они могут свидетельствовать о раке толстой кишки или лейкемии.
Об этом пишет grodno24.
Не проходящая даже при приеме препаратов боль, может быть причиной опухоли головного мозга, яичника, прямой или толстой кишки.
Уплотнения на теле и постоянно повышенная температура тела могут быть симптомами рака крови.
Новые веснушки, родинки и бородавки, а также изменение размера и цвета старых, покраснение и кровотечение могут предшествовать раку кожи. Постоянный кашель, болезненный или с кровью, частые походы в туалет, диарея, запор, боль и кровь при мочеиспускании, а также отек ног, — все эти симптомы могут свидетельствовать о некоторых видах онкологии.
Трудности при приеме пищи могут являться симптомами рака желудка, пищевода или горла.
Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.
Кроме того, редакция Курсора писала, что ученые создали татуировку, которая сообщает о проблемах со здоровьем владельца.
Еще напомним, что медики назвали признаки, указывающие на проблемы с почками.