Медик назвала три продукта, которые нельзя покупать в супермаркете

К сожалению, многие из тех продуктов, которые мы бросаем в нашу тележку в походе за продуктами, могут иметь серьезные последствия для нашего здоровья,

Чтобы узнать о некоторых из худших продуктах, которые следует избегать в продуктовом магазине, SheFinds.com связались с экспертом по здоровью Соней Шерпой, доктором медицинских наук из Nature’s Rise. Она указала на три продукта, которых вам следует избегать: картофельные чипсы, замороженные блюда и переработанное мясо.

1. Картофельные чипсы

Доктор Шерпа предупреждает, что «они обычно содержат много жира и калорий, и употребление их в слишком большом количестве может привести к увеличению веса». Высокое содержание натрия является одной из основных проблем со здоровьем. Мало того, что чрезмерное потребление соли может привести к высокому кровяному давлению, сердечным заболеваниям и даже инсульту в будущем, оно также может вызвать краткосрочные проблемы. «Поскольку [картофельные чипсы] часто покрыты солью, они также могут вызывать задержку воды, что может привести к вздутию живота», — объясняет доктор Шерпа.

2. Замороженные блюда

Нельзя отрицать, что замороженные блюда очень удобны, особенно если вы не можете найти время, чтобы приготовить себе здоровую еду. Однако за это удобство приходится платить. «Хотя замороженные блюда могут быть быстрыми и легкими, они часто содержат натрий и консерванты, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, если вы едите их слишком часто, — предупреждает доктор Шерпа. — Они также обычно очень калорийны, поэтому, если вы пытаетесь похудеть, они не помогут».

3. Обработанное мясо

Доктор Шерпа говорит, что вы должны дважды подумать, прежде чем наполнять свою тележку переработанным мясом в следующий раз, когда будете в продуктовом магазине. «Обработанное мясо, такое как ветчина и колбаса, содержит много насыщенных жиров и натрия, — говорит она. — Это может привести к сердечным заболеваниям, высокому кровяному давлению и инсульту».

Ранее Курсор писал о 5 продуктах, которые нужно есть ежедневно для безупречной кожи.