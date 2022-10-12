Медики назвали семь лучших продуктов для защиты от инсульта

Скорректировав привычный рацион в соответствии с нормами здорового питания, можно существенно снизить риск множества заболеваний, говорят врачи.

Ученые рекомендуют обязательно включить в свое меню несколько продуктов, что снизить риск сердечных болезней и инсульта.

Трижды в неделю, как показывают научные исследования, нужно есть морскую рыбу — например, из морепродуктов доступен сельдь, скумбрия, сайра, сардины. Такая привычка снижает риск инсульта на 27 процентов. Жирные кислоты, которые входят в состав рыбы используются организмом для укрепления стенок сосудов. Также они снижают вероятность тромбообразования.

Другой продукт, рекомендуемый учеными в качестве средства профилактики инсультов — это овсянка. По словам медиков, овсяная крупа эффективно абсорбирует жир, тем самым очищая кровеносные сосуды и артерии. По этой же причине полезно употреблять продукты, содержащие клетчатку.

Кроме того, эффективно защищают от возникновения инсульта ягоды черники. Она отличается содержанием антиоксидантных веществ, способных защищать сосуды от повреждения клеток. Черника рекомендуется учеными для предотвращения не только инсульта, но и нейродегенеративных нарушений.

Бананы тоже называются специалистами «суперпродуктом от инсульта». Дело в том, что в бананах содержится повышенная концентрация калия — четырех плодов хватает, чтобы дневную норму покрыть. Благодаря калия сосуды становятся более выносливыми.

Очень «любят» сосуды и миндаль — употребление этих орехов эффективно освобождает их от излишков холестерина. Кроме того витамин Е, содержащийся в миндале препятствует формированию атеросклеротических бляшек. Врачи советуют съедать ежедневно до десяти орехов в день.

Пейте молоко, чтобы повысить свою личную защиту от инсульта. По данным научных исследований, у людей, употребляющих 2 стакана молока в день, риск инсульта уменьшается в два раза. Молоко — источник калия, магния, кальция, которые естественным образом снижают кровяное давление.

Не забудьте о шоколаде. Согласно заключению ученых из Стокгольмского института регулярное употребление в пищу шоколада с высоким уровнем какао-бобов снижает риск инсульта на 17%.

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