Медики предупредили: яйца на завтрак могут стать причиной развития рака

Ученые провели исследование и связали потребление большого количества яиц с повышенным риском развития рака, потому медики советуют не увлекаться этим продуктом.

В исследовании приняли участие эксперты из разных стран мира. Эксперты подтвердили связь между холестерином, который содержится в яйцах, и повышенным риском смерти от определенных заболеваний. В том числе сердечных болезней и рака.

Результаты исследования показали, что каждое потребленное яйцо увеличивает риск смерти от сердечного заболевания на 7%, а от рака на целых 13%.

Кроме того, в группе риска находятся те люди, которые съедают в среднем половину яйца в день или добавляют этот продукт в свой рацион три раза в неделю.

Потому специалисты советуют чаще завтракать кашами или творогом и уменьшить потребление яиц.

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