Медики рассказали, от каких продуктов нужно отказаться при мигренях

Главный метод лечения мигрени – это нормализация образа жизни, включающая правильный рацион, работу с нарушениями сна и ненормированным графиком и физические нагрузки.

Об этом пишет Medical answers.

Врачи говорят, что немаловажную роль при мигренях играет именно пища, ведь здоровые продукты способны защищать организм от сильных головных болей, а определенный список вредных позиций может наоборот ухудшить состояние и спровоцировать новые приступы.

Среди опасных продуктов специалисты выделяют алкоголь, в том числе вино и пиво. Напитки оказывают комплексное негативное влияние на организм, нарушают сон и лишь осложняют симптомы мигрени.

Спровоцировать приступ может твердый сыр, консерванты и уличная еда, предупреждают врачи.

Дело в том, что рацион людей, страдающих мигреней, должен содержать минимум вредных жиров и углеводов, а насыщать тело следует белком, витаминами и клетчаткой. Очень важно пить много воды и питаться по расписанию.

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