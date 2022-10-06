Минздрав предупредил израильтян об ошибке в маркировке колбас: обнародовано фото

12:20, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Из-за ошибки на продукты «Докторская Дымов» и «Молочная Дымов» нанесли неправильную надпись.

Минздрав предупредил об ошибке компании «Мааданей Басар аШокет».

Так, на продуктах «Докторская Дымов» и «Молочная Дымов» неправильно написано, что их следует хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 0 до 25 градусов Цельсия. 

минздрав предупредил израильтян об ошибке в маркировке колбас: обнародовано фото 6 октября, 2022

минздрав предупредил израильтян об ошибке в маркировке колбас: обнародовано фото 6 октября, 2022

«Мы просим наших покупателей, которые приобрели колбасные изделия и хранили их вне холодильника, при температуре выше 0-4 градусов Цельсия, не употреблять их в пищу и сдать в точку продажи. 

Покупатели, хранившие эти продукты в холодильнике, могут их употреблять. 

Компания работает над исправлением маркировки на продукции. 

Приносим свои извинения», — сообщили в «Мааданей Басар аШокет».

Для связи с компанией звоните по телефону 08-9913632 или обращайтесь на электронную почту [email protected] 

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