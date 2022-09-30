На Луне найдены доказательства гибели динозавров от астероида

Падения астероидов на Луну миллионы лет назад соответствуют крупным ударам космических камней на Земле, включая массивное столкновение, уничтожившее динозавров.

Открытие показывает, что крупные удары в предыстории Земли не были изолированными событиями. Вместо этого эти удары астероидов сопровождались серией более мелких ударов как на Земле, так и на Луне, поверхность которой усеяна более чем 9 000 кратерами, оставленными ударами космических камней.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Исследование может помочь астрономам лучше понять динамику внутренней части Солнечной системы и помочь в расчете вероятности того, что наша планета будет поражена потенциально разрушительными массивными космическими камнями в будущем.

Ученые из Центра космической науки и технологий (SSTC) Университета Кертин в Австралии получили результаты, изучая микроскопические стеклянные шарики в образцах лунного грунта, доставленных на Землю китайским аппаратом Chang’e-5 в 2020 году. Эти крошечные стеклянные шарики образовались под воздействием сильного тепла и давления, вызванных ударами метеоритов. Это означает, что исследователи могут реконструировать хронологию лунных бомбардировок, оценив возраст этих шариков.

«Мы объединили широкий спектр микроскопических аналитических методов, численного моделирования и геологических исследований, чтобы определить, как и когда образовались эти микроскопические стеклянные шарики с Луны», — сказал в своем заявлении ведущий автор исследования Александр Немчин, профессор SSTC.

Возраст некоторых лунных стеклянных шариков указывает на то, что они образовались около 66 млн лет назад, примерно в то время, когда астероид, убивший динозавров, известный как импактор Чиксулуб, столкнулся с Землей в том месте, где сейчас находится Мексиканский залив, недалеко от полуострова Юкатан в Мексике. Столкновение привело к тому, что известно как вымирание мелового и палеогенового периодов, в результате которого погибло три четверти всего живого на Земле, включая неавианских динозавров.

Импактор Чиксулуб шириной примерно 10 км столкнулся с Землей со скоростью около 19,3 км/с или 69 524 км/ч, оставив ударный кратер размером около 150 км в ширину и глубиной 19 км. Помимо ударных волн, вызванных первоначальным столкновением, столкновение с астероидом вызвало ряд побочных эффектов, влияющих на жизнь, в том числе выброс густых облаков пыли, которые закрыли солнце.

Новое исследование SSTC дополняет другую работу, предполагающую, что к этому чудовищному космическому камню, убивающему динозавров, могли присоединиться другие, более мелкие астероиды, которые также столкнулись с Землей, и это можно было бы выявить, изучая историю столкновений с астероидами на Луне.

«Исследование также показало, что крупные столкновения на Земле, такие как кратер Чиксулуб 66 млн лет назад, могли сопровождаться рядом более мелких столкновений. Если это верно, это предполагает, что распределение частоты столкновений с луной по возрасту может предоставить ценную информацию о воздействиях на Землю или внутреннюю часть Солнечной системы», — сказал Немчин.

Теперь команда стремится сравнить данные, полученные из образцов лунного грунта Chang’e-5, с другими образцами грунта с Луны и с возрастом кратеров на лунной поверхности. Этот анализ может выявить другие события столкновений на Луне и, в свою очередь, помочь выявить признаки столкновений с астероидами здесь, на Земле, которые могли повлиять на жизнь.

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