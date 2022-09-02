Назван чай, который помогает сохранить здоровье сердца

Этот напиток помогает значительно снизить показатель холестерина и улучшить уровень глюкозы, инсулина и липидов в крови.

Каждый из нас мечтает жить долго и счастливо, но на пути к долголетию могут стоять серьезные заболевания, среди которых — сердечные недуги.

Об этом пишет портал NewsYou.info.

Отмечается, что, по словам врачей, существует несколько способов, которые помогут защититься от болезней сердца. В частности, рядом полезных для здоровья свойств обладает употребление чая из ромашки.

«Было установлено, что напиток помогает значительно снизить показатель холестерина и улучшить уровень глюкозы, инсулина и липидов в крови. Это особенно важно, поскольку высокий холестерин и сахар являются предвестниками сердечных заболеваний. Кроме того, было установлено, что ромашка помогает справиться с бессонницей и тревогой, способствующих заболеваниям сердца и ухудшению работы мозга», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, зеленый чай богат на дубильные вещества, которые усиливают выработку желудочного сока. Из-за этого человек может жаловаться на ухудшение самочувствия, в частности испытывать тошноту, «тяжесть» в желудке и другие нарушения желудочно-кишечного тракта.

Особенно не рекомендуется употреблять зеленый чай тем, у кого диагностирована язва и кислотный рефлюкс — заболевание, вызывающее изжогу.

Также напиток может привести к разжижению крови, а потому он не рекомендован людям с нарушениями свертывания крови. От зеленого чая натощак следует отказаться и людям с анемией.

Ранее Курсор писал о том, что в процессе заваривания чая в чашке может оказаться около 11 млрд микрочастиц и 3 млр наночастиц пластика.

Кроме того, мы информировали о том, что , что постоянное употребление обжигающе горячего чая, температура которого больше 65 градусов, увеличивает риск появления рака пищевода.