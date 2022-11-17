Назван продукт, который восстанавливает сосуды

Не только вкусно, но и полезно.

Ученые провели несколько исследование и установили, как миндаль воздействует на человеческим организм.

Об этом сообщает American Journal of Clinical Nutrition.

По словам ученых, человек, отказывающийся от употребления популярных снеков (перекусов в виде, например, печенья и чипсов) и переходящий на миндаль, существенно улучшает состояние своих сосудов. В ходе 1,5-месячных экспериментов участников поделили на две группы, где первая получала упомянутый орех, а вторая – снек аналогичной калорийности. В начале исследования у всех риск сердечно-сосудистых заболеваний был несколько выше среднего.

В итоге у людей, которым давали миндаль, зафиксировали снижения уровня липопротеинов низкой плотности в крови («плохого холестерина») и улучшение функций эндотелия (внутренней оболочки) артерий – важные факторы здоровья сосудов. У подобной замены стандартных снеков на миндаль есть потенциал к снижению сердечно-сосудистого риска на 32%. Утверждается, что из этого ореха человек должен получать 20% калорий.

Дополнительное исследование показало, что среди жителей Великобритании, употребляющих миндаль, меньше окружность талии и более низкий индекс массы тела в сравнении с теми, кто его не употребляет. Анализ 4-дневных пищевых дневников почти 7 тысяч людей показал, что те, кто чаще едят миндаль, в целом имеют более здоровый рацион. Так, они получают большее количество белков, витамина С и калия.

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