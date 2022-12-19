Сомнолог опровергла необходимость ложиться спать до полуночи

Существует утверждение, что ложиться спать необходимо до 12 часов ночи, потому что после этого времени в организме перестают вырабатываться некоторые гормоны. Но врач-сомнолог Дарья Лебедева назвала это мифов.

Об этом сообщает Pravda.

Специалист считает, что главное — это соблюдение режима, что подразумевает подъем и отход ко сну в одно и то же время. Также Лебедева развенчала миф о том, что кофе мешает сну, и призвала не игнорировать дневной сон.

По ее словам, кофе может помешать сну, только если он был выпит непосредственно перед сном, так как временно продлит бодрствование. Чашка кофе утром никак не скажется на сне, подчеркнула она.

Кроме того, специалист посоветовала не противиться желанию немного поспать после обеда, поскольку дневной сон в течение 20–45 минут позволит легко восстановить силы и прожить остаток дня, не испытывая проблем с сонливостью.

Ранее Курсор писал, что эндокринолог назвал неожиданную причину бессонницы. Проблемы со сном могут быть связаны с дефицитом витаминов и недостатком минералов.

Как сообщал Курсор, чтобы лучше засыпать, медики советуют не менее чем за час до сна постараться оградить себя от внешних раздражителей, например, не стоит играть в видеоигры, решать сложные рабочие и бытовые вопросы. Чтобы помочь организму расслабиться, можно принять теплую ванну, почитать книгу или посмотреть приятный фильм. Также заснуть помогают небольшие прогулки на свежем воздухе и занятия йогой. Все это поможет не только улучшить качество сна, но и снизит уровень стресса. А это, в свою очередь, ведет к укреплению организма и его защиты перед болезнями.