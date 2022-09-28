Названа единственная каша, которая защищает от рака

Этот продукт содержит огромное количество витаминов и микроэлементов. А потому медики рекомендуют чаще включать ее в свой рацион.

Диетологи уверены, что лучшим выбором для завтрака или гарниром на обед станет очень полезная каша – льняная.

Об этом пишет sensationalnews.

Лен содержит невероятно много витаминов и минералов. Организм человека не может переварить эти семена в натуральном виде, поэтому лён измельчают и приваривают.

Семена льна предотвращают развитие онкологических заболеваний молочной железы, уверяют специалисты.

Ещё три года назад американские учёные провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что семена льна предотвращают развитие онкологических заболеваний молочной железы. На сегодняшний день специалисты подумывают над тем, чтобы создать препарат на основе семян льна, который поможет снизить риск развития рака молочной и предстательной железы. Кроме того, лён очень полезен и для мужского здоровья в силу высокого содержания лигнана.

Также ранее «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.

Кроме этого, ученые объяснили, почему мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины.