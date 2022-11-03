Названы 5 продуктов для улучшения психического здоровья и предотвращения старения мозга

Убедитесь, что вы едите эти пять продуктов, чтобы улучшить здоровье мозга и избежать проблем с психическим здоровьем, таких как стресс.

Ваш выбор продуктов питания может на самом деле повлиять на ваше психическое здоровье и мозг. Поэтому диета, стимулирующая работу мозга, обязательна.

Диетолог Видхи Чавла рассказала порталу HealthShots о 5 продуктах, которые могут улучшить здоровье мозга:

1. Авокадо

Авокадо богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые снижают высокое кровяное давление и снижают риск снижения когнитивных функций. Они также богаты витаминами, такими как витамин К и фолиевая кислота, которые улучшают вашу память, улучшают работу мозга и, самое главное, снижают риск инсульта головного мозга.

2. Йогурт

Чувствуете слишком много беспокойства? Попробуйте выпить одну чашку йогурта и увидите разницу. Хотя йогурт богат пробиотиками и является отличной пищей для вашего кишечника и пищеварения, он также отлично подходит для вашего мозга. Йогурт повышает уровень гормона счастья серотонина, тем самым помогая вам уменьшить стресс и беспокойство. Поскольку он содержит магний и калий, он также помогает повысить уровень кислорода в вашем мозгу.

3. Орехи

Если вы чувствуете себя подавленным, попробуйте съесть несколько орехов! Поскольку орехи богаты жирными кислотами омега-3, они помогают бороться с депрессией. На самом деле, это также помогает улучшить вашу память. Некоторые орехи, такие как миндаль, содержат фенилаланин, который способствует повышению уровня дофамина, благодаря чему вы чувствуете себя расслабленным. Поэтому добавьте их в свой рацион.

4. Зеленые листовые овощи

Листовая зелень, такая как шпинат, швейцарский мангольд, руккола и зелень одуванчика, богата фолиевой кислотой, одним из витаминов, наиболее важных для поддержания здоровья мозга. Это помогает сохранить когнитивную целостность по мере старения.

5. Темный шоколад

Шоколад действительно может помочь вашему психическому здоровью! Но не забывайте употреблять темный шоколад вместо обычного молочного шоколада. Чем больше содержание какао, тем лучше! Кроме того, темный шоколад богат антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые помогают улучшить память и внимание. Он содержит N-ацилэтаноламины, которые повышают уровень серотонина и улучшают настроение.

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