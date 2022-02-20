Ученые рассказали, почему нельзя пить алкоголь при коронавирусе

Немецкие ученые выяснили, что употребление алкоголя облегчает коронавирусу попадание в легкие, из-за чего болезнь проходит в более тяжелой форме, чем могла бы.

Употребление алкоголя облегчает проникновение коронавируса в легкие. К такому выводу пришли ученые из Гейдельбергского университета в Германии.

«В экспериментах, моделирующих три различных состояния хронического алкоголизма, мы обнаружили значительное увеличение экспрессии ACE2 в легких — органе, наиболее пораженном у пациентов COVID-19», — говорится в заявлении экспертов.

Этот вывод был сделан на основании исследования, в котором лабораторным мышам вводили алкоголь по трем различным схемам (инъекция, алкогольная пара и внезапная отмена алкоголя).

Затем в органах животных были измерены уровни экспрессии генов, участвующих в механизме, с помощью которого коронавирус вторгается в клетки будущего хозяина.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».

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