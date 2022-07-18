Названы самые популярные продукты, вызывающие изжогу

Одним из основных факторов, вызывающих изжогу, является ваша диета, поэтому знание того, каких продуктов вам следует избегать, — это первый способ уменьшить симптомы.

Хотя изжога обычно индивидуальна для каждого человека, есть некоторые продукты, которые, как известно, являются общими раздражителями изжоги.

Помидоры и продукты на их основе

Помидоры невероятно кислые, что может раздражать пищевод во время пищеварительного процесса. Но что еще хуже? Кетчуп! Кетчуп имеет еще большую кислотность, поэтому он определенно не поможет при изжоге. Это включает томатный соус или любые другие обработанные пищевые продукты, полученные из помидоров.

Жирная пища

Поскольку они дольше перевариваются и дольше находятся в желудке, ваше тело может подумать, что ему нужно вырабатывать больше кислоты, чтобы приспособиться, что часто приводит к ощущению изжоги. Замедленное пищеварение также вызывает расслабление мышц пищевода, а это означает, что избыток кислоты может вернуться обратно, вызывая еще большее раздражение. Старайтесь избегать таких продуктов, как картофельные чипсы и полуфабрикаты, а также избегайте жарки или приготовления пищи с большим количеством жира.

Кислые фрукты

Как указывалось ранее, все, что содержит много кислоты, усугубит изжогу. Цитрусовые могут вызвать расслабление мышц пищевода, что, как и тяжелая пища, может облегчить отток кислоты в обратном направлении. Избегайте приготовления пищи с чрезмерным количеством апельсинов, лимонов и лаймов, чтобы избежать этого.

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