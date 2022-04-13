Названы три продукта, которые продлят вашу жизнь минимум на 10 лет

Вопрос долголетия — это тема, волнующая многих людей. Ни для кого не секрет, что правильное питание способствует долголетию. Но есть и определенные продукты, употребление которых может существенно продлить жизнь.

Об этом рассказали ученые из Бергенского университета в Норвегии, сообщается в научном журнале Plos Medicine.

Результаты их исследования показали, что молодые люди могут прожить на 10 лет дольше, если включат в свой рацион определенные продукты.

К ним относятся:

Бобовые.

Цельнозерновые продукты.

Орехи.

Также к долголетию приводит минимум употребления красного и обработанного мяса.

Внесение изменений в меню у людей в возрасте 60 лет увеличивает продолжительность жизни женщин на 8 лет, а мужчин — на 8,8 года. У молодых людей в возрасте 20 лет продолжительность жизни увеличивалась более чем на 10 лет.

Чем полезны бобовые? Антиоксидантные свойства веществ, содержащихся в этих продуктах, ускоряют выведение токсинов и также улучшают состояние иммунной системы, повышая сопротивляемость организма инфекциям. Высокая концентрация витаминов и микроэлементов в целом положительно влияет на здоровье и самочувствие.

Чем полезны орехи? Орехи полезны для профилактики анемии, снижения уровня стресса, нормализации артериального давления. Они улучшают здоровье щитовидной железы, помогают усвоению железа, образованию гемоглобина. За счет витаминов и минералов укрепляют костную ткань.

Цельнозерновые продукты эффективно удаляют вредные вещества из организма — соли тяжелых металлов, радиоактивных вещества, ядовитые компоненты, остатки продуктов биологического происхождения — и таким образом увеличивают продолжительность жизни.

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