Неожиданная связь: как ваш позвоночник может влиять на ваши эмоции

Есть ли связь между позвоночником и эмоциями? Возможно! Вот как ваш позвоночник может повлиять на ваше самочувствие или изменить его.

Проблемы со здоровьем, связанные с позвоночником, часто являются результатом старения, и их можно лечить с помощью мер предосторожности и медицинской помощи. Однако знаете ли вы, что проблемы с позвоночником могут повлиять на ваше самочувствие? Да, это правда! Позвоночник и эмоции тесно связаны.

Об этом пишет медицинский портал Health Shots.

1. Горбатая осанка заставляет нас чувствовать себя ленивыми

Когда наш позвоночник смещается в одну сторону (сколиоз) или мы становимся горбатыми или сутулыми, это также влияет на нас эмоционально. Мы чувствуем себя более вялыми и менее уверенными в себе.

2. Выровненный позвоночник придает уверенности

Когда наш позвоночник хорошо выровнен, это дает нам хорошую осанку. Это также улучшает кровообращение в организме. Внутренние органы также получают достаточно места для нормального функционирования. Это помогает людям чувствовать себя счастливее и увереннее.

3. Боль в позвоночнике может заставить вас чувствовать себя подавленным

Когда мы испытываем боль в позвоночнике из-за мышечных спазмов или дегенерации позвоночных костей, мы чувствуем себя подавленными. Это начинает влиять на качество нашей жизни. Очень многие люди не могут хорошо сконцентрироваться на работе, если есть боль в позвоночнике. Это также может повлиять на наш цикл сна и, следовательно, заставляет нас чувствовать себя более раздражительными. Это также может привести к общему стрессу, который начинает влиять на наш гормон кортизол, который, в свою очередь, еще больше влияет на наше настроение и эмоции.

4. Здоровый позвоночник делает нас счастливыми

Когда наш позвоночник свободен от боли, мы чувствуем свободу и радость. Мы можем двигаться во всех направлениях и с легкостью заниматься повседневными делами. Нейротрансмиттеры работают эффективно, чтобы передавать сообщения от нашего позвоночника к мозгу. Мы чувствуем себя счастливее, здоровее, увереннее и энергичнее.

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