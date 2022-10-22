Невероятный таймлапс показывает десятилетие жизни всего ночного неба

Каждые шесть месяцев исследователь NASA для исследования околоземных объектов (NEOWISE) проходит половину пути вокруг Солнца, фотографируя все, что попадает в поле зрения. Эти изображения создают карты «всего неба», ежегодно показывающие яркость и местоположение миллионов небесных объектов. Теперь, используя 18 таких карт неба, ученые создали таймлапс всего неба, охватывающий более 10-ти лет.

NEOWISE был запущен в 2009 году для наблюдения за небом в четырех инфракрасных длинах волн. Хотя он работает в той же части спектра, что и JWST, его подход сильно отличается: он захватывает большие участки неба за один раз, а не маленькие участки с мельчайшими деталями.

Если не считать двухлетнего перерыва с 2011 по 2013 год, с тех пор детекторы телескопа каждый год снимают почти все небо, создавая набор изображений, которые можно сравнивать друг с другом, чтобы выявить различия, которые в противном случае мы могли бы пропустить.

«Если вы выйдете на улицу и посмотрите на ночное небо, может показаться, что ничего не меняется, но это не так. Звезды вспыхивают и взрываются. Мимо проносятся астероиды. Черные дыры разрывают звезды на части. Вселенная — очень занятое, активное место», — заявила в своем заявлении доктор Эми Майнцер из Аризонского университета.

NASA выбрало несколько примеров изменений, свидетелем которых стал NEOWISE, и объединило их в этом видео.

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Первоначальная миссия WISE была разработана как для поиска астероидов внутри Солнечной системы, так и для наблюдения за формированием звезд и галактик. Его достижения — открытие 2,5 млн сверхмассивных черных дыр в сердце далеких галактик и идентификацию кандидатов на звание самой яркой галактики во Вселенной.

Некоторые из 260 коричневых карликов, обнаруженных WISE и NEOWISE в пределах 65 световых лет от Земли, были обнаружены учеными, помогающими проекту Backyard Worlds: Planet 9.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили удивительный факт о гравитации Земли. По словам ученых, как и все планеты, Земля является продуктом гравитации.

Курсор сообщал, что ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет. Полное исчезновение самого древнего из всех, Тихого океана, приведет к объединению нескольких материков в один огромный суперконтинент.

Кроме этого, ученые сделали интересное предположение об эволюции жизни на Земле.

Сообщалось, что ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему.

Напомним, что ученые нашли новый способ разгадать тайны Вселенной.