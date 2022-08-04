Названо имя солдата ЦАХАЛа, утонувшего сегодня утром

22:15, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
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Фото: pixabay.com

Семья погибшего обратился к журналистам, чтобы они не освещали похороны военнослужащего.

Представитель ЦАХАЛ сообщил имя утонувшего на отдыхе. Так, это Рой Кугламс из Иерусалима. Напомним, что на момент смерти ему было всего 19 лет.  Семья погибшего обратилась к СМИ, чтобы те не отправляли журналистов на похороны.

Отметим, что на данный момент эксперты работают над тем, чтобы определить, не стало ли причиной утопления солдата состояние здоровья. Военнослужащий утонул в бассейне в месте отдыха в Ашкелоне. Место отдыха военных находится в ведении Yahad — United for Israel Soldiers Ashkelon Recreation Village, благотворительной организации для солдат ЦАХАЛа.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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