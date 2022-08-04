Названо имя солдата ЦАХАЛа, утонувшего сегодня утром

Представитель ЦАХАЛ сообщил имя утонувшего на отдыхе. Так, это Рой Кугламс из Иерусалима. Напомним, что на момент смерти ему было всего 19 лет. Семья погибшего обратилась к СМИ, чтобы те не отправляли журналистов на похороны.
Отметим, что на данный момент эксперты работают над тем, чтобы определить, не стало ли причиной утопления солдата состояние здоровья. Военнослужащий утонул в бассейне в месте отдыха в Ашкелоне. Место отдыха военных находится в ведении Yahad — United for Israel Soldiers Ashkelon Recreation Village, благотворительной организации для солдат ЦАХАЛа.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что четверо жителей Хадеры задержаны за попытку взорвать ресторан. 2 августа, молодые люди из Хадеры были арестованы полицией за попытку взорвать ресторан, расположенный на юге страны. При задержании у них обнаружили крупные суммы денег и боеприпасы.
Кроме того, Курсор писал, что Офер Кассиф вызван для расследования инцидента с насилием над полицейским.
Еще напомним, что в Нацерете мужчина ударил соседа ножом из-за собаки.