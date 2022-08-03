Нутрициолог рассказала, чем грозит пропуск завтрака: ожирение и болезни сердца

Об этом она рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram.

Нутрициолог Юлия Хелсблог рассказала, почему важно приучить себя к завтраку, даже если вы привыкли обходиться без него.

Быстрый темп жизни или отсутствие режима могли сдвинуть график. Человек ужинает или ложится спать поздно. При позднем подъеме нет времени на полноценный завтрак и аппетита тоже нет – вот вам и порочный круг, говорит специалист.

Как влияет на здоровье пропуск завтрака

Возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение липидного профиля крови.

Завтрак снижает риск метаболического синдрома (ожирение, диабет, гипертензия).

Плотный и здоровый завтрак, в сочетании с низкоуглеводным ужином, повышает чувствительность к инсулину и улучшает гормональный профиль.

Система «голод-сытость» страдает. При пропуске завтрака есть высокий шанс, что во второй половине дня вас одолеет дикий голод и вы съедите все, что попадется вам на пути!

При отсутствии завтрака снижается стрессоустойчивость и скачет кортизол!

При высоком кортизоле разрушаются мышцы – и идет накопление жира.

Основные принципы здорового завтрака

Высокобелковый завтрак насыщает и усваивается лучше.

При хорошей переносимости употребляйте два яйца (просто вареные, скрэмбл, омлет), достаточное количество жиров, а также не забудьте добавить клетчатку. Запомните, что каша – это не завтрак на каждый день! Углеводы вызывают скачки инсулина – и вы захотите есть уже через 1,5-2 часа, предупредила специалист.

Завтрак должен быть плотным. Он должен составлять более 30 % объема суточного потребления калорий.

Завтракать нужно в первый час после пробуждения! Желчеотток и необходимые ферменты уже запускаются – и желчь не застаивается.

С раннего утра включите яркий свет на кухне, откройте шторы, чтобы утренний свет снизил уровень мелатонина и кортизола.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.