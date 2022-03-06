Полиция применила гранаты Скунс для разгона демонстрации ультраортодоксов

В Иерусалиме полиция разгоняет демонстрацию евреев-харедим, которые протестуют против закона о снижении возраста учащихся йешив для службы в армии.
На протесты вышли сотни ультраортодоксов. Сообщается, что они перекрыли движение транспорта. В полиции сообщили, что огни противодействовали полицейским.
Для того чтобы разогнать демонстрацию, полиция использовала гранаты типа «Скунс», которые разрываются и образуют облако с очень неприятным запахом.
Также на телеграм-каналепоказали видео задержания одного из протестующих.
Ранее редакция нашего портала писала, что двое полицейских получили ножевые ранения в Старом городе Иерусалима.
Кроме того, Курсор сообщал, что в Герцлии упала стена здания.
Еще напомним, что за незаконное строительство в Зоне С введут уголовное наказание.
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