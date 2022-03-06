Полиция применила гранаты Скунс для разгона демонстрации ультраортодоксов

Ульраортодоксы протестуют против снижения возраста призыва для учащихся йешив. Сегодня демонстранты протестовали также против содержания под стражей раввина Симхи Тейтельбойма, который уклоняется от службы.

В Иерусалиме полиция разгоняет демонстрацию евреев-харедим, которые протестуют против закона о снижении возраста учащихся йешив для службы в армии.

На протесты вышли сотни ультраортодоксов. Сообщается, что они перекрыли движение транспорта. В полиции сообщили, что огни противодействовали полицейским.

Для того чтобы разогнать демонстрацию, полиция использовала гранаты типа «Скунс», которые разрываются и образуют облако с очень неприятным запахом.

Также на телеграм-канале HebrewOneBlog показали видео задержания одного из протестующих.

Ранее редакция нашего портала писала, что двое полицейских получили ножевые ранения в Старом городе Иерусалима.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Герцлии упала стена здания.

Еще напомним, что за незаконное строительство в Зоне С введут уголовное наказание.

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