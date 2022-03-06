Полиция применила гранаты Скунс для разгона демонстрации ультраортодоксов

20:25, Сегодня
Общество
полиция Израиля фото
Полиция Израиля
Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Ульраортодоксы протестуют против снижения возраста призыва для учащихся йешив. Сегодня демонстранты протестовали также против содержания под стражей раввина Симхи Тейтельбойма, который уклоняется от службы.

В Иерусалиме полиция разгоняет демонстрацию евреев-харедим, которые протестуют против закона о снижении возраста учащихся йешив для службы в армии.

На протесты вышли сотни ультраортодоксов. Сообщается, что они перекрыли движение транспорта. В полиции сообщили, что огни противодействовали полицейским.

Для того чтобы разогнать демонстрацию, полиция использовала гранаты типа «Скунс», которые разрываются и образуют облако с очень неприятным запахом.

Также на телеграм-канале HebrewOneBlog показали видео задержания одного из протестующих.

Ранее редакция нашего портала писала, что двое полицейских получили ножевые ранения в Старом городе Иерусалима.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Герцлии упала стена здания.

Еще напомним, что за незаконное строительство в Зоне С введут уголовное наказание.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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