Популярный искусственный подсластитель вызывает чувство тревоги — исследование

Согласно новому рецензируемому исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences, широко используемый искусственный подсластитель под названием аспартам может быть связан с тревогой, даже если он используется в соответствии с рекомендациями FDA.

Аспартам — искусственный подсластитель, который используется с одобрения FDA с 1981 года в тысячах низкокалорийных продуктов и напитков.

Ученые из Университета штата Флорида отметили, что аспартам при употреблении распадается на аспарагиновую кислоту, фенилаланин и метанол, которые могут оказывать сильное воздействие на центральную нервную систему. Тем не менее, исследования воздействия подсластителя на мозг и психическое здоровье расходятся.

В новом исследовании исследователи давали мышам либо питьевую воду, содержащую 8-15% рекомендуемого FDA максимального суточного потребления аспартама, либо обычную питьевую воду. Доза эквивалентна примерно шести-восьми банкам диетической газировки по 8 унций в день для человека.

Мыши, которым давали питьевую воду с дозировкой аспартама, демонстрировали «устойчивое тревожное поведение». Диазепам, широко известный как валиум, помог смягчить их тревожное поведение. Воздействие аспартама также повлияло на гены мышей, изменив миндалины мышей таким образом, что их клетки активизировались сильнее, что могло объяснить тревогу у мышей.

Исследователи дополнительно проверили, передаются ли изменения в поведении мышей последующим поколениям, даже если они не подвергались воздействию аспартама. Ученые обнаружили, что потомки мышей, подвергшихся воздействию аспартама, и потомки этих потомков также демонстрировали тревожное поведение, предполагая, что эффекты подсластителя могут передаваться потомкам по крайней мере в двух поколениях.

Ученые отметили, что генетическое тестирование также показало, что вызванные аспартамом изменения в миндалине передавались от мышей, подвергшихся воздействию подсластителя, к их потомкам, но не к потомкам этих потомков.

Ранее Курсор писал, что медики назвали напитки, которые могут спровоцировать образование тромбов. Тромбы забивают сосуды, в результате чего может произойти инсульт, инфаркт и даже смерть.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.