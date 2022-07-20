«Позор россии»: солдаты рф жалуются на свою артиллерию

Российская артиллерия участвует в демилитаризации собственных военных. Так, солдат рф рассказал, что артиллерийские снаряды не долетают и очень часто «шлепают» рядом с ними.

Российские оккупанты жалуются на то, что Вооруженные Силы Украины постоянно наносят удары по их позициям, а артиллерия армии рф* не может адекватно ответить.

Об этом говорится в очередных перехваченных разговорах Главного управления разведки МОУ.

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Так, российский оккупант из 1-й парашютно-десантной роты 2 парашютно-десантного взвода 11 отдельной десантно-штурмовой бригады жалуется своему отцу на то, что их позиции «крыли всем подряд» и «что там мясо» и ему страшно.

В то же время на вопрос о том, поедут ли в следующий раз другие солдаты, он отвечает довольно красноречиво: «Не знаю, в следующий раз там будет п*здец».

Но больше всего он жалуется на работу своих «товарищей-артиллеристов»: «У нас она [артиллерия] ужасная, пап! Позор россии!».

Он отмечает, что артиллерийские снаряды не долетают и очень часто «шлепают» рядом с ними.

В то же время, его отец надеется на то, что ответственные за неправильные координаты «получат п*зды».

Ранее наш сайт писал, что израильский офицер рассказал, почему рф обстреливает гражданские объекты Украины.

Кроме того, Курсор сообщал, что стало известно, как российская армия пытается «выманить» HIMARS и M270 у ВСУ.

Еще напомним, что эксперт рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление.