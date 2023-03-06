Путин созвонился с президентом Ирана: о чем шла речь

По информации кремля, «с обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений».

В понедельник, 6 марта, состоялся телефонный разговор президента российской федерации владимира путина* с лидером Ирана Ибрахимом Раиси.

Об этом сообщает пресс-служба кремля.

Отмечается, что в ходе диалога «с обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений».

«Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов. Достигнута договоренность о поддержании дальнейших контактов», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, администрация президента США Джо Байдена опасается, что Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам без предварительной консультации с Вашингтоном. Эти опасения побудили Соединенные Штаты всего за несколько дней отправить в Израиль двух самых высокопоставленных фигур в Пентагоне: председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и министра обороны Ллойда Остина.

Также мы информировали о том, что в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!