Пять напитков, которые медики советуют пить утром натощак

Эксперты советуют избавиться от привычки пить кофе натощак. В это время суток снижена скорость обмена веществ, кислотность желудка повышена, а организм обезвожен.

При этом по утрам желудок может поглотить больше полезных веществ, потому специалисты портала назвали напитки, которые лучше пить натощак.

Об этом пишет u-news.com.ua.

Вода с лимоном

Утром полезно пить стакан теплой воды с двумя столовыми ложками сока лимона. Витамин С, который содержится в лимоне, поможет поддержать иммунную систему, pH-среду организма и вывести токсины. Еще лимонная кислота стимулирует секрецию желудочного сока, предотвращает проблемы с пищеварением, а также взаимодействует с другими ферментами желудка.

Чай со специями

Чай полезно пить в сезон гриппа и простуды. А если добавить в него имбирь, корицу, черный перец или корень куркумы, то можно получить отличный напиток, который полезен для кишечника и желудка. Также эксперты рекомендуют добавлять в чай мед и лимон.

Сок ростков пшеницы

Свежий сок ростков пшеницы содержит большое количество витаминов и минералов. Он помогает сбросить лишние килограммы, уменьшив тягу к еде, а также избавиться от кожных заболеваний, вывести токсины из организма и укрепить иммунитет. Помимо этого, напиток уменьшает симптомы артрита, улучшает работу пищеварительной системы и заряжает человека энергией.

Напиток с черным перцем и тимьяном

Такая смесь будет полезна людям, страдающим от избыточного накопления слизи, блокирующей носовые пазухи и провоцирующей вирусные или бактериальные инфекции. Употребляя напиток натощак, можно очистить нос. Для приготовления рекомендуется взять 1 столовую ложку черного перца и тимьяна, тертый имбирь, а также порошок куркумы. Добавить смесь в воду и кипятить примерно 10 минут. После этого напиток необходимо обязательно процедить.

Вода с имбирем и лимоном

Этот напиток считается эффективным способом укрепить пищеварение и предотвратить расстройства желудка, тошноту, а также изжогу. Вода с медом, имбирем и лимонным соком поддерживает иммунную систему в сезон респираторных заболеваний, делает кожу упругой и успокаивает горло. Чтобы его приготовить, потребуется довести воду до кипения с кусочком имбиря, дать остыть, а после добавить по 1 столовой ложке меда и сока лимона.

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