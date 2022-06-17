Необычное явление: в сети показали фото с «улыбающейся» радугой

Перевернутая радуга образуется за счет преломления света, проходящего через льдинки тонкой завесы облаков на высоте 7—8 тысяч метров. Цвета в такой радуге располагаются тоже наоборот: фиолетовый вверху, а красный — внизу.

Хотите увидеть, как улыбается радуга?

Если посмотрите ближе к зениту (прямо вверх), в момент, когда солнце находится низко в небе, то вы сможете.

Данное фото — это пример ледяного ореола, который еще называют зенитной дугой. Он был зафиксирован в феврале над пальмой в Рагузе, Сицилия.

Такие дуги часто называют улыбающимися радугами из-за их перевернутой кривизны и цвета.

Для зенитных дуг зенит находится в центре, а красный — снаружи, по сравнению с обычной радугой, дуги которой изгибаются к горизонту после ливня.

Настоящие радуги формируются каплями воды, которые преломляют солнечный свет, создавая спектр цветов. Зенитные дуги являются результатом преломления и отражения в плоских шестиугольных кристаллах льда, подобных кристаллам льда, образующим солнечные лучи, образующиеся в высоких тонких облаках.

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