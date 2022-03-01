Компания Nord Stream 2 AG намерена объявить о банкротстве

В связи с войной Российской Федерации против Украины несколько крупных компаний, в том числе нефтяных, заявили о выходе из проекта под названием Северный поток 2.

Компания, которая построила Северный поток 2, может объявить о банкротстве из-за санкций против РФ. Северный поток 2 – газопровод, который РФ построила в обход Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Собеседники рассказали журналистам о том, что компания Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии. Она принадлежит корпорации Газпром. И вот компания стала практически неплатежеспособной.

Сейчас руководство советуется с финансовыми консультантами по поводу того, как гасить некоторые свои обязательства для того, чтобы начать процесс объявления банкротства.

Более того, уже началось расторжение переговоров с работниками компании.

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