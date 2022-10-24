Российские СМИ озвучили «причины» катастроф военных самолетов в рф

Небоевые потери российской авицации после полномасштабного вторжения в Украину уже перевалили за 10.

В россии* средства массовой информации озвучили «причины» катастроф военных самолетов на территории рф.

Об этом пишет Соцпортал.

Как известно, российский Су-34 потерпел крушение вечером 18 октября в городе ейск, погибли 15 человек и еще 25 получили ранения. Су-30 упал 23 октября на частный жилой дом в иркутске. Оба пилота не катапультировались и погибли. Среди жителей обошлось без жертв.

По утверждению журналистов, в ейске самолет упал из-за попавших в двигатель чаек.

«Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — отметили росСМИ.

В то же время следственный комитет рф рассматривает две версии аварии Су-34: отказ техники и ошибка пилотирования.

«Причиной гибели упавшего на жилой дом в иркутске экипажа Су-30 мог стать остаток азота в кислородных баллонах», — рассказали в экстренных службах.

Как сообщал Курсор, российский летчик показал, как воины ВСУ уничтожают его штурмовик Су-25. На кадрах летчик одноместного штурмовика после попадания ракеты теряет контроль над самолетом и катапультируется.

Так мы писали о том, что в конце сентября Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины поразили два боевых самолета Воздушно-космических сил рф.

Командование ДШВ ВСУ сообщило, что десантники поразили штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель Су-30. Самолеты были сбиты бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Также Курсор информировал о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!