Россия демонстрирует миру свою военную слабость — британский аналитик

Война в Украине показала, чего на самом деле стоит российская армия.
Об этом сообщил британский аналитик Джек Уотлинг.
Аналитик заявил, что после войны в Грузии 2008 года в модернизацию российских вооруженных сил выделили примерно 159 миллиардов долларов. Война в Украине стала первой проверкой той военной машины, которую построил Кремль.
И вот эксперт заявил, что армия РФ воюет «ужасно». Она до сих пор демонстрирует полное пренебрежение к жизням своих же солдат, не говоря уже о мирном населении Украины.
Многих солдат не известили, что их отправят на войну. Армия оставлена неподготовленной логистически и психологически. Именно этим и воспользовались украинцы, дав достойный отпор.
Таким образом российская армия вернулась к своей привычной тактике – добиваться побед большой кровью.
Аналитик заявил, что Путин хотел объединения с «братским народом», но в случае победы получит лишь пустыню, которую и сможет назвать «миром».
Ранее редакция нашего сайта писала, что российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом.
Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине взяли в плен летчика, который бомбил объекты в Сирии.
Еще напомним, что Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.