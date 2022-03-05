Россия демонстрирует миру свою военную слабость — британский аналитик

Как рассказал британский аналитик, российская армия возвращается к своей традиционной тактике — добиваться побед большой кровью, не считаясь с потерями.

Война в Украине показала, чего на самом деле стоит российская армия.

Об этом сообщил британский аналитик Джек Уотлинг.

Аналитик заявил, что после войны в Грузии 2008 года в модернизацию российских вооруженных сил выделили примерно 159 миллиардов долларов. Война в Украине стала первой проверкой той военной машины, которую построил Кремль.

И вот эксперт заявил, что армия РФ воюет «ужасно». Она до сих пор демонстрирует полное пренебрежение к жизням своих же солдат, не говоря уже о мирном населении Украины.

Многих солдат не известили, что их отправят на войну. Армия оставлена неподготовленной логистически и психологически. Именно этим и воспользовались украинцы, дав достойный отпор.

Таким образом российская армия вернулась к своей привычной тактике – добиваться побед большой кровью.

Аналитик заявил, что Путин хотел объединения с «братским народом», но в случае победы получит лишь пустыню, которую и сможет назвать «миром».

Ранее редакция нашего сайта писала, что российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине взяли в плен летчика, который бомбил объекты в Сирии.

Еще напомним, что Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину.

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