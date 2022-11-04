Сколько чашек чая нужно выпивать ежедневно, чтобы укрепить здоровье, а не навредить ему

Чай — зеленый либо черный — очень полезен для здоровья, он тонизирует организм и обеспечивает его ценными микроэлементами. Но напитком важно не злоупотреблять.

Медики назвали оптимальную суточную дозу чая, которая не повредит вашему организму. Так, в день рекомендуется пить не более трех чашек чая по 300 мл.

Об этом пишет Страна здоровья.

Черный чай в чрезмерных количествах повреждает эмаль зубов, а зеленый провоцирует отек лица. Кроме того, теин в составе чая повышает давление, поэтому гипертоникам на чай сильно не следует налегать. О пользе чая можно говорить гораздо больше, чем о любом другом напитке. Если выбирать качественный продукт без ароматизаторов и красителей, то такой напиток защищает организм от рака. Ученые доказали, что черный чай (без добавления сахара) может снизить риск диабета 2-го типа. Правильно выбранный сорт поможет успокоить нервную систему перед сном и подбодрить организм утром после пробуждения.

В черном и зеленом чае содержится витамин P, укрепляющий иммунитет. В период сезонных заболеваний пить чай полезно как никогда.

Многие эксперты также уверяют, что зеленый чай улучшает пищеварение, выводя шлаки из организма. Таким образом, выпивая каждый день по несколько чашек такого чая, вы худеете. А еще чай продолжает молодость. Доказано, что катехины в составе зеленого чая замедляют старение кожи.

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