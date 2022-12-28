Соленая пища сокращает продолжительность жизни — исследование

Специалисты института общественного здравоохранения Тулейнского университета США выяснили, что употребление соленой пищи почти на треть повышает риск ранней смерти.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи в течение девяти лет анализировали медицинские данные более 500 тысяч британцев. В результате они посчитали, что постоянное добавление соли в пищу сокращает продолжительность жизни мужчин в среднем на два года, а женщин — на полтора года.

Руководитель команды исследователей профессора Лу Ци считает, что умеренное снижение потребления соли, вероятно, приведет к существенной пользе для здоровья. В тоже время ученые заявили, что потребление соли трудно точно отследить. Дело в том, что почти 70% соли содержится в полуфабрикатах и обработанных продуктах, а 8-20% приходится на соль, добавляемую за столом. Потому желательно снизить долю обработанных продуктов в своем рационе и стараться максимально приблизиться к правильному питанию.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.